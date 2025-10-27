LNG kapasitesindeki rekor artış piyasayı şekillendirebilir

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel gaz piyasalarındaki son gelişmeleri ve orta vadeli görünümü içeren Gaz 2025 raporuna göre, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından doğalgaz sektöründeki arz şoku sonrasında piyasalar kademeli şekilde dengelenmiş olsa da fiyatlar tarihi seviyelerin oldukça üzerinde kaldı.

Bu durum özellikle fiyat duyarlılığı yüksek Asya pazarlarında talebi sınırladı. Bu kapsamda, küresel gaz talebinin 2024'teki yüzde 2,8'lik büyümenin ardından bu yıl yüzde 1'in altında bir artış kaydedeceği tahmin ediliyor.

Küresel gaz talep büyümesinde bu yıl beklenen yavaşlamaya karşın, dünyada 2030'a kadar yıllık yaklaşık 300 milyar metreküp LNG ihracat kapasitesinin devreye girmesi ve bunun net LNG tedarik kapasitesinde yıllık 250 milyar metreküp artış sağlaması bekleniyor.

Rekor seviyedeki bu artışın, özellikle ABD ve Katar'daki LNG kapasitesindeki büyümeyle destekleneceği tahmin ediliyor. LNG kapasitesindeki bu genişlemenin, küresel arz güvenliğini güçlendirmesi ve arz kısıtı dönemlerinde piyasa baskılarını hafifletmesi bekleniyor.