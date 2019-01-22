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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Antalya, Aksaray, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Çanakkale, Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos)yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 Km/saat),Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, gece saatlerinden sonra Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
IZMIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
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