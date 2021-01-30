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Lokantalar, kahveler ve kafeler ne zaman açılacak? Kafeler ve restoranlar 15 Şubat'ta açılıyor mu?

Kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak? Sorusu işletme sahipleri, çalışanları ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kafe, restoran ve kahvehaneler dahil birçok işletmede korona virüs salgını kapsamında bir dizi kısıtlamalar uygulanıyor. Peki, kafeler ne zaman açılacak 2021? Kafeler ve restoranlar 15 Şubat'ta açılacak mı? İşte son açıklamalar...

Lokantalar, kahveler ve kafeler ne zaman açılacak? Kafeler ve restoranlar 15 Şubat'ta açılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından da kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılabileceğinin altını çizdi. Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisi günlük yeni vaka sayılarına yansıdı. Her gün biraz daha düşen yeni vaka sayıları sebebiyle kafeler ve restoranların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı. Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta kafeler açılıyor mu?

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli korona virüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 15 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.

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