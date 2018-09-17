Rus ekibi Lokomotiv Moskova, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında yarın Galatasaray ile İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Teknik direktör Yuri Semin yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova, yarın Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak maçı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.
Rus ekibinin Galatasaray maçına Guilherme, Ignatyev, Corluka, Kverkvelia, Lysov, Denisov, Krychowiak, Aleksei Miranchuk, Fernandes, Farfan (Anton Miranchuk), Eder ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.
Konuk takımda cezası bulunan golcü futbolcu Fedor Sm olov forma giyemeyecek.
Geçen cuma günü yapılan Dinamo Moskova derbisinde sakatlanan Alman stoper Höwedes'in durumunun iyi olduğu, teknik direktör Semin'in görev vermesi durumunda oynayabileceği bildirildi.
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