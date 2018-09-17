Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Rus ekibinde Manuel Fernandes şunları söyledi:

"Benim için önemli olan bu maç. Önemli olan bu maçı almak ve sonrasında önüme bakmak. Buradan kazanarak ayrılmak istiyoruz. Gruptaki geleceğimiz açısından iyi bir sonuç almak zorundayız. Daha önce Beşiktaş'ta oynamış olmam bir şey değiştirmeyecek ve farklı hissettirmeyecek. Sadece bu maçı düşünüyorum. Türkiye'deki atmosferi biliyorum ama buna göre hazırlandık. Benim maçta oynayıp oynamayacağımı teknik direktörümüz belirleyecek. Şu anki konsantrasyonum yarın oynanacak maç. Beşiktaş'la ilgili soruları yarın alalım. Yarınki maç şu an daha önemli. Elbette Dünya Kupası bizi çok etkiledi ama bir aydır bu maç için hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık tempolu bir oyun oynayacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ