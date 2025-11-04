Lorenzo Micelli: Bu sezonki hedefimiz play-off'a ulaşmak

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Lorenzo Micelli, siyah-beyazlı takımla bu sezonki hedeflerini, Sultanlar Ligi'ndeki rekabeti, Türk ve İtalyan voleybolunun son zamanlardaki çıkışını AA muhabirine değerlendirdi.

"DAHA DA İYİYE GİDECEĞİZ"

İtalyan çalıştırıcı, ligde takımının şu ana kadar başardıklarından memnun olduğunu belirterek, "(En iyi yanlarımız neler? Limitlerimiz ne? Neyin üzerine çalışmamız gerekiyor?) diye düşündük. Lige iyi başladığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe, VakıfBank ve Eczacıbaşı çok büyük takımlar. Diğer takımlarla aralarında büyük bir fark var. Şu ana kadar başardıklarımızdan memnunum. Rekabetin seviyesi çok yüksek. Takımların çok fazla kaliteli oyuncusu var. Bu yüzden zorlu bir lig. Akıllı olmalıyız. Kazanma şansımız varsa bir şeyleri ertelemenin, son ana kadar beklemenin anlamı yok. Daha da iyiye gideceğiz. Şu an yaptığımız şeye devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Ligdeki sıralama için şu an konuşmanın çok erken olduğunu anlatan Micelli, "Takımda bir sistem oluşturduk. Takıma katıldığımda düşünmüştüm ki bu takım play-off'a ulaşacak bir seviyede inşa edilmiş ancak bu sezon zorlu geçecek. Hedeflerimize ulaşmak için savaşacağız. Rakiplerimiz çok rekabetçi. Bireysel olarak oyuncuların gelişimi bizim için ikinci planda olacak çünkü şu an önemli olan şey kazanmak. Play-off'a ulaşmak için gerekli olan bu." diye konuştu.

"BU SEZONKİ HEDEFİMİZ PLAY-OFF'A ULAŞMAK" Siyah-beyazlı takımın başında olduğu için gurur duyduğunu vurgulayan 55 yaşındaki başantrenör, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu sezonki hedefimiz play-off'a ulaşmak. Sezon içinde her zaman bulunduğumuz pozisyonun daha da ilerisine ulaşmaya çalışacağız. Kendimizi her zaman diğer takımlarla kıyaslamalıyız çünkü ligde yalnız değiliz. Play-off hedefimize ulaşmak bu sezon bizim için ligi kazanmak gibi olacak. Elimizdeki bütçeyle bir takım oluşturduk. Eminim ki takım oluşturulurken mümkün olan en iyi oyuncuları kadroya kattık. Ben de onların bir parçasıyım. Her gün ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Aramızdaki kimya her zaman pozitif olmalı. Büyük takımlarda olduğu gibi tek başına maç kazanabilecek oyuncularımız yok. Bu yüzden takım halinde bir sistem oluşturmalıyız. Birlik olmamız çok önemli. Takım içinde sağlam bir atmosfer oluşturup rakiplerimize bizi yenmek için fırsat vermemek istiyoruz fakat elimizdeki bütçe diğer takımlarla aramızda fark olmasına neden oluyor. Büyük takımların sahip olduğu bütçelerin hayalini bile kuramayız. Bu meydan okumayı kabul ettiğimde burada neler yapacağımı ve hedeflerimizi biliyordum."