LuaLua: Hedeflerden uzak kaldık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Gençlerbirliği
ABONE OL

LuaLua: Hedeflerden uzak kaldık

Gençlerbirliği'nin Demokratik Kongolu kanat oyuncusu Kazenga LuaLua, Süper Lig hedefiyle yola çıktıklarını ancak yaşadıkları bazı sıkıntılar nedeniyle bu hedeften uzak kaldıklarını söyledi

LuaLua: Hedeflerden uzak kaldık

Kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan LuaLua, sakatlığının ardından Balıkesirspor maçıyla tekrar sahalara döndüğünü hatırlatarak, "Sakatlık performansımı da etkiledi. Bir oyuncu olarak her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmak istersiniz. Önemli olan her zaman takımdır. Hocamız bana nerede görev verirse her şartta elimden geleni vermek için çabalıyorum." diye konuştu.

Sezonun kritik haftalarına girdiklerini vurgulayan 31 yaşındaki futbolcu, "Sezon başı hedeflerimiz farklıydı. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle hedeflerimizden uzak kaldık. Sezon başında buraya gelirken hedefim, takımımızı ait olduğu yere, Süper Lig’e çıkarmaktı ama maalesef bazı sıkıntılarımız oldu. Bundan dolayı ligi bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki sezonlarda da aynı mücadeleyi aynı çabayı gösterip daha iyi sonuçlarla amacımıza ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği'nin büyük bir kulüp olduğunu belirten LuaLua, şunları kaydetti:

"Taraftarımıza bana olan destekleri için teşekkür ediyorum. İmza attığım ilk günden bugüne bana inanılmaz bir destek gösterdiler. Sezon başında onların da hedefi benim gibi Süper Lig'di ancak sezonda yaşadığımız bazı sorunlardan dolayı istedikleri sonuçları alamadık. Buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Onlara diyebileceğim tek şey, bizi desteklemeye devam edin. Biz takımımız için mücadele etmeye devam edeceğiz."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri - Stoper hamlesi: Alexis Perez'e yakın takip!
FUTBOL Beşiktaş'ta hedef Alexis Perez!
Son dakika: Torrent kalede kararsız - Galatasaray haberleri
FUTBOL Kalede kararsız!
Digiturk'ten yayın ihalesiyle ilgili açıklama
FUTBOL Yayın ihalesiyle ilgili flaş açıklama
İsmail Kartal'dan Mesut Özil açıklaması!
FUTBOL Mesut Özil açıklaması!
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü
FUTBOL Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü
Lis: Büyük Altay’ı hedeflediği yere taşıyacağız
FUTBOL "Altay’ı hedeflediği yere taşıyacağız"
Fenerbahçe'den İshak Vural sözleri: Yeni sezonda...
FUTBOL İshak Vural sözleri: Yeni sezonda...
Beşiktaşlı Didem Karagenç, artan rekabetten mutlu
FUTBOL Didem Karagenç, artan rekabetten mutlu
Trabzonspor, İstanbul takımlarına kaybetmedi
FUTBOL İstanbul takımlarına kaybetmediler
Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
FUTBOL Divan kurulu toplantısı yarın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.