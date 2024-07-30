Lübnan'da gerilim hat safhada: Vatandaşlara "Ülkeyi terk edin" çağrısı

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar her geçen gün alevlenmeye devam ediyor.

Karşılıklı çatışmaların ardından Hizbullah'ın Golan Tepeleri'nde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırısı bölgede gerilimi tırmandırdı.

ABD, "İsrail'in güvenliği ve meşru müdafaa hakkına olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz" açıklamasını yaparken, ABD ve Birleşik Krallık, Lübnan’da bulunan ya da oraya seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, Lübnan'a seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunmaya devam etmektedir. Halihazırda Lübnan'da bulunuyorsanız, ticari seçenekler mevcutken ülkeyi terk etmenizi tavsiye ederiz” denildi.

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ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, ülkede bulunan vatandaşların olası risk durumlarında acil durum planı oluşturmalarını tavsiye etti.

Yunanistan: Lübnan'ı terk edin Yunanistan, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, Lübnan'a acil durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması gerektiği belirtilerek, Yunan vatandaşlara bu ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Filistin toprakları ve İran'a yalnızca zorunlu durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması çağrımız geçerliliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

Kızılhaç'tan "Gerginliği azaltın" çağrısı Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Orta Doğu'daki devam eden gerginliklerin acilen azaltılması ve sivillerin hayatlarının korunması çağrısında bulundu. ICRC'den, Orta Doğu'da artarak devam eden çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. REKLAM Orta Doğu'nun bazı bölgelerindeki saldırılarda yaşanan artışın, sivillere daha fazla acı çektirdiğine ve yıkıcı insani sonuçlarına sahip daha geniş bir bölgesel çatışma korkusu oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "Orta Doğu'da acilen gerginliğin azaltılması ve sivillerin hayatlarının korunması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı. Son haftalarda bir dizi ölümcül saldırının, işgal altındaki Filistin toprakları, İsrail, Lübnan'ın güneyi ve Yemen'i vurduğu hatırlatılan açıklamada, "Çatışmalar, Gazze'de hayatları paramparça etmeye devam ederken; neredeyse her gün sivil kayıp raporları geliyor. Bu korkunç ve acı verici olaylar, silahlı çatışma sırasında sivil hayatların korunmasına öncelik verilmesi için bir harekete geçme çağrısı olmalı." değerlendirmesinde bulunuldu.