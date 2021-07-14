Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn'dan açıklama 0:00 / 0:00

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Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kuzey Afrika ve Orta Doğu Danışmanı Patrick Dorrell'i başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Ülkesinde ekonomik reformları hayata geçirecek ve yolsuzluklarla mücadele edecek yeni hükûmeti kurma çabalarının sürdüğünü söyleyen Avn, yeni hükûmetin kurulmasının önündeki yurt içi ve yurt dışı engellerden söz etti.

9 AYDIR HÜKÜMET KURULAMADI

Lübnanlıların çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmasına rağmen 9 aydır hükûmetin kurulamadığını vurgulayan Avn, yeni hükûmeti kurmakla görevli Hariri ile bugün yapacağı görüşmenin olumlu sonuçlar vermesi temennisinde bulundu.

Fransız yetkililerin Lübnan'a peş peşe gerçekleştirdikleri ziyaretlerin bu ülkeye verdikleri önemin göstergesi olduğunu savunan Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturmasına ilişkin ise şunları söyledi:

BEYRUT LİMANI PATLAMASI: SUÇ İŞLEYEN VE KUSURLU BULUNAN HİÇ KİMSEYE SİYASİ KORUMA OLMAYACAK

"Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturmaları, sebep ve sorumluların bulunmasının ardından hesap sorulması amacıyla devam ediyor. Suç işleyen veya kusurlu bulunan hiç kimseye siyasi koruma olmayacak."

Dorrell ise Fransa'nın, Lübnan'a destekleri kapsamında gelecek ay uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacağını aktardı.

LÜBNAN'DA EKONOMİK VE SİYASİ DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada dolar 19 bin 500 lira üzerinden işlem görüyor.