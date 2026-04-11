        Haberler Dünya Lübnan: İlk toplantı salı günü | Dış Haberler

        Lübnan: İlk toplantı salı günü

        Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının salı günü Washington'da yapılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 00:02 Güncelleme:
        Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın ateşkes ilanı ve İsrail ile doğrudan müzakerelere gidilmesini öngören girişimi ile son dönemde artan İsrail saldırıları çerçevesinde yürüttüğü uluslararası temaslar doğrultusunda, ABD yönetiminin Dışişleri Bakanlığını Lübnan ile İsrail arasında arabulucu olarak görevlendirdiği belirtildi.

        Açıklamada, Avn'ın talimatıyla Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrail’in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter arasında, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa'nın da katılımıyla yerel saatle 21.00’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Görüşmede, ABD Dışişleri Bakanlığında gelecek salı günü ilk toplantının yapılması konusunda mutabakata varıldığı, toplantıda ateşkes ilanı ile Lübnan ile İsrail arasında müzakerelerin başlama tarihinin ele alınacağı kaydedildi.

        Öte yandan AA'ya konuşan Lübnanlı üst düzey bir yetkili, ABD'nın ev sahipliğinde İsrail ve Lübnan arasında gelecek hafta ABD'de yapılacak görüşmelerin müzakere değil, hazırlık olduğunu söylemişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

