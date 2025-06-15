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        Haberler Dünya Lübnan’daki eğlencelerde, gökyüzünde İsrail’e fırlatılan İran füzeleri görüldü | Dış Haberler

        Lübnan’daki eğlencelerde, gökyüzünde İsrail’e fırlatılan İran füzeleri görüldü

        Lübnan'da dün gece açık havada düzenlenen düğün ve partilerde çekilen görüntülerde, İran'ın fırlattığı füzelerin İsrail'e doğru ilerlediği anlar yer aldı. Müziklerle eğlenen insanlar, gökyüzündeki füzelerin videosunu çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 17:03 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:03
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        Lübnan'daki eğlencede, İsrail'e fırlatılan füzeler görüldü
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        Lübnan’da dün gece açık havada düzenlenen düğün ve partilerde çekilen görüntülerde, İran’ın fırlattığı füzelerin İsrail’e doğru ilerlediği anlar yer aldı.

        İran’ın İsrail’e gece saatlerinde düzenlediği saldırılar bölge ülkelerinden de görüldü.

        Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dün gece açık havada düzenlenen parti ve düğünlerde çekilen görüntülerde, İran’ın fırlattığı füzelerin İsrail’e doğru ilerlediği anlar yer aldı.

        Geceyi aydınlatan füzelere rağmen eğlencenin devam ettiği görüldü.

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