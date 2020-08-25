İtalyan basını Torino'nun, Milan'la sözleşmesi biten Lucas Biglia ile anlaştığını ancak oyuncunun masada bulunan Trabzonspor teklifi nedeniyle beklemeye geçtiğini iddia etti. 34 yaşındaki tecrübeli ön libero, kariyerine ülkesinin takımlarından Argentinos’ta başladı. 2005’te İndependiente’ye transfer olan Lucas Biglia, Avrupa’da Anderlecht, Lazio ve Milan formaları giydi. Biglia bir dönem Galatasaray’ın da transfer gündemine girmişti.

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