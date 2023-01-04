Lucas Torreira'dan duygu dolu sözler

Fransız golcü, golden sonra anneannesi vefat eden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için yedek kulübesinden onun formasını alıp tribünlere gösterdi.

"BUNU HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Lucas Torreira da Gomis'in gol sevincini sosyal medya hesaplarından paylaşırken duygu dolu bir açıklama yaptı. Uruguaylı futbolcu "Çok teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.