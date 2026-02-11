Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Lucas Torreira, partiyle kutladı

        Lucas Torreira, partiyle kutladı

        Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın 30'uncu yaş günü kutlaması, futbol ve sanat dünyasını bir araya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 08:34 Güncelleme: 11.02.2026 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Torreira partiyle kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, 30'uncu yaşını bir partiyle kutladı. Futbol ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gece adeta sarı - kırmızı bir şölene dönüştü.

        Lucas Torreira’yı bu özel gününde yalnız bırakmayan isimler arasında takım arkadaşları; Mauro Icardi, Gabriel Sara, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Eren Elmalı ve Ahmed Kutucu’nun yanı sıra teknik direktör Okan Buruk da yer aldı. Oyuncu Biran Tunca, yakın arkadaşı Gürkan Topçu, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt da 150 kişilik partiye katılan kişiler arasında yer aldı.

        Okan Buruk - Ahmet Kutucu
        Okan Buruk - Ahmet Kutucu
        REKLAM

        Partinin İlerleyen saatlerinde alkışlar eşliğinde pastasını kesen Lucas Torreira, mutluluğunu partiye katılanlarla paylaştı.

        Mauro Icardi
        Mauro Icardi
        ÖNERİLEN VİDEO

        Forkliftli hırsız kamerada

        Kayseri'de forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini parçalayan maskeli hırsız, ziynet eşyalarını çalarak kaçtı . (İHA)

        #Lucas Torreira
        #Mauro Icardi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi