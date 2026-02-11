Lucas Torreira, partiyle kutladı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, 30'uncu yaşını bir partiyle kutladı. Futbol ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gece adeta sarı - kırmızı bir şölene dönüştü.

Lucas Torreira’yı bu özel gününde yalnız bırakmayan isimler arasında takım arkadaşları; Mauro Icardi, Gabriel Sara, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Eren Elmalı ve Ahmed Kutucu’nun yanı sıra teknik direktör Okan Buruk da yer aldı. Oyuncu Biran Tunca, yakın arkadaşı Gürkan Topçu, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt da 150 kişilik partiye katılan kişiler arasında yer aldı.

Okan Buruk - Ahmet Kutucu

Partinin İlerleyen saatlerinde alkışlar eşliğinde pastasını kesen Lucas Torreira, mutluluğunu partiye katılanlarla paylaştı.

Mauro Icardi