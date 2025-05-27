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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira: Uzun zamandır bekliyordum - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira: Uzun zamandır bekliyordum

        Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, tekrar Uruguay Milli Takımı'na çağrılmasıyla ilgili, "Uzun zamandır bekliyordum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 17:25 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:25
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        "Uzun zamandır bekliyordum"
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        Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        Usted que Opina" programında konuşan Torreira, teknik direktör Marcelo Bielsa ile ilk kez tanışacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

        "UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM"

        Milli takım daveti sonrası duygularını paylaşan Torreira, "Bu çağrıyı uzun zamandır bekliyordum. Bu günlerde Bielsa ile tanışacağım" dedi. Başarılı futbolcu ayrıca, "Bu fırsat için minnettarım. Celeste Kompleksi'ne gitmek ve teknik ekiple tanışmak istiyorum. Bunun için çok çalıştım" sözleriyle duygularını dile getirdi.

        MUSLERA YORUMU: "O BENİM KARDEŞİM GİBİ"

        Torreira, Galatasaray'dan takım arkadaşı Fernando Muslera hakkında da konuştu. Uruguaylı kalecinin milli takım kariyeri ve geleceğiyle ilgili değerlendirmede bulunan Torreira, "Muslera benim için bir kardeş gibi. Alacağı karar ne olursa olsun, onun için en iyisi olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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