Lucas Torreira: Uzun zamandır bekliyordum

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Usted que Opina" programında konuşan Torreira, teknik direktör Marcelo Bielsa ile ilk kez tanışacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM" Milli takım daveti sonrası duygularını paylaşan Torreira, "Bu çağrıyı uzun zamandır bekliyordum. Bu günlerde Bielsa ile tanışacağım" dedi. Başarılı futbolcu ayrıca, "Bu fırsat için minnettarım. Celeste Kompleksi'ne gitmek ve teknik ekiple tanışmak istiyorum. Bunun için çok çalıştım" sözleriyle duygularını dile getirdi.