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Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek. Millilerimizin 11'i şu şekilde;