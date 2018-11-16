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Lucescu 11'ini belirledi!

16.11.2018 - 11:10 | Güncelleme:

A Milli Futbol Takımımız İsveç karşısında... Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Teknik direktör Mircea Lucescu 11'ini belirledi!

  • 1 Lucescu 11'ini belirledi!
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    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında yarın İsveç'i konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

  • 2 Lucescu 11'ini belirledi!
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    TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi. Milli takım, son karşılaşmasında ise Rusya'ya deplasmanda 2-0 kaybetti.

  • 3 Lucescu 11'ini belirledi!
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    Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. 

     

  • 4 Lucescu 11'ini belirledi!
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    Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek. Millilerimizin 11'i şu şekilde;

  • 5 Lucescu 11'ini belirledi!
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    SİNAN BOLAT

  • 6 Lucescu 11'ini belirledi!
    6 | 15

    ZEKİ ÇELİK

  • 7 Lucescu 11'ini belirledi!
    7 | 15

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

  • 8 Lucescu 11'ini belirledi!
    8 | 15

    SERDAR AZİZ

  • 9 Lucescu 11'ini belirledi!
    9 | 15

    HASAN ALİ KALDIRIM

  • 10 Lucescu 11'ini belirledi!
    10 | 15

    OKAY YOKUŞLU

  • 11 Lucescu 11'ini belirledi!
    11 | 15

    MEHMET TOPAL

  • 12 Lucescu 11'ini belirledi!
    12 | 15

    OĞUZHAN ÖZYAKUP

  • 13 Lucescu 11'ini belirledi!
    13 | 15

    HAKAN ÇALHANOĞLU

  • 14 Lucescu 11'ini belirledi!
    14 | 15

    İRFAN CAN KAHVECİ

  • 15 Lucescu 11'ini belirledi!
    15 | 15

    CENK TOSUN

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