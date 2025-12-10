Habertürk
Habertürk
        Lucescu'dan Beşiktaş Stadyumu'na övgü - Futbol Haberleri

        Lucescu'dan Beşiktaş Stadyumu'na övgü

        Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde milli takımımızla karşılaşacakları Beşiktaş Stadyumu'na ilişkin, "Yenilendikten sonra olağanüstü bir stadyuma dönüştü. Gerçekten inanılmaz, harika bir akustiği var." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 12:34 Güncelleme: 10.12.2025 - 12:34
        Lucescu'dan Beşiktaş Stadyumu'na övgü!
        Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, milli takımımızla Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu Yarı Final maçında A Milli Futbol Takımımız, Romanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu 26 Mart'taki mücadelenin Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

        TÜPRAŞ STADI'NA ÖVGÜ

        Bir dönem Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımımızda görev yapan Mircea Lucescu, mücadelenin oynanacağı stadyumun açıklanmasının ardından Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

        Rumen teknik adam, "Bu inanılmaz bir şey. Orada benim ruhumun bir parçası var! İstanbul'daki büyük takımlar arasında 100. yılını kutladığı sezonda şampiyon olan tek takım Beşiktaş'tı. Yenilendikten sonra olağanüstü bir stadyuma dönüştü. Gerçekten inanılmaz, harika bir akustiği var." ifadelerini kullandı.

        100.YILDA ŞAMPİYON YAPMIŞTI

        Beşiktaş'ta göreve başlayan Rumen çalıştırıcı siyah-beyazlıları 100. yılında şampiyon yapmıştı. Aynı zamanda 2017 ile 2019 yılları arasında da A Milli Takım'da görev aldı.

