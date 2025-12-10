Lucescu'dan Beşiktaş Stadyumu'na övgü!

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, milli takımımızla Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu Yarı Final maçında A Milli Futbol Takımımız, Romanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu 26 Mart'taki mücadelenin Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TÜPRAŞ STADI'NA ÖVGÜ

Bir dönem Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımımızda görev yapan Mircea Lucescu, mücadelenin oynanacağı stadyumun açıklanmasının ardından Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, "Bu inanılmaz bir şey. Orada benim ruhumun bir parçası var! İstanbul'daki büyük takımlar arasında 100. yılını kutladığı sezonda şampiyon olan tek takım Beşiktaş'tı. Yenilendikten sonra olağanüstü bir stadyuma dönüştü. Gerçekten inanılmaz, harika bir akustiği var." ifadelerini kullandı.