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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Ludovic Blas, Galatasaray'ın transferdeki önceliği değil
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Ludovic Blas, Cimbom'un önceliği değil

Birçok bölge için transfer çalışmaları yürüten Galatasaray, Ludovic Blas'la da ilgileniyor. Nantes ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek 25 yaşındaki Fransız için dirsek teması kuran sarı-kırmızılı yetkililer önceliğini ise listesinin üst sırasındaki isimlere vermiş durumda

Ludovic Blas, Galatasaray'ın transferdeki önceliği değil

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Galatasaray dört bir koldan transfer girişimlerine de başlamış durumda. Sarı-kırmızılılar, sezon devam ederken Okan Buruk'un raporları doğrultusunda listesini oluştururken hedefteki isimler de netleşmeye başladı.

Victor Nelsson ve Sacha Boey'in satılmasına kesin gözüyle bakılırken bu iki bölgenin dışında sol bek, orta saha ve santrfor bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, orta sahaya hem merkeze hem de santrfor arkasına oyuncu almayı düşünüyor.

Dries Mertens ve Sergio Oliveira'nın yaş ve fiziksel özellikleri nedeniyle sıkışık fikstürün ilerleyen aylarında zorlanabileceğini ve atletizm sorunu yaşayabileceğini düşünen Galatasaraylı yetkililer bu bölgelerde hem rotasyonu genişletmek hem de kaliteyi yukarı çekmek istiyor.

Santrfor arkası için uzun süredir çalışma yürüten ve bu bölge için adaylarını çıkaran Galatasaray, Ludovic Blas'la da ilgileniyor ancak Fransız yıldız, Galatasaray'ın öncelikleri arasında yer almıyor. Avrupa'nın birçok ligini yakından takip eden Galatasaraylı yetkililer, Blas'ı uzun süredir markajında tutarken oyuncunun geçen sezonki performansı kafalarda soru işaretlerinin doğmasına neden oldu.

Blas'ın geçen yaz kendisine gösterilen ilginin ardından takımdan ayrılmak istediği bilinirken kulübün satışa sıcak bakmamasıyla birlikte performansı da düştü. Galatasaraylı yetkililer, sıçrama yaptığı sezonların uzağında görüntü veren Fransız futbolcu için dirsek teması kurarken önceliğini ise daha 'garanti' performans beklentisi bulunan yıldızlara veriyor.

LUDOVIC BLAS KİMDİR?

Ludovic Blas, 31 Aralık 1997 tarihinde Fransa'nın Laval şehrinde doğdu. Futbola amatör kulüplerde oynamaya başladıktan sonra 2012 yılında EA Guingamp'ın akademisine katıldı. Burada yeteneklerini göstererek 2016 yılında A Takım ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Ligue 1'de boy gösteren dikkat çekici performans sergileyen Blas, genç yaşına rağmen takımın önemli bir parçası haline geldi. Hızlı, teknik becerileri üst düzey olan Blas, dripling kabiliyetiyle ünlenmeye başladı.

Blas, 2019-2020 sezonunda Nantes'a transfer oldu. Burada da başarılı performansını sürdürdü ve orta sahanın merkezinde etkili bir rol oynadı. Pas yetenekleri, hücum organizasyonlarındaki katkıları ve gol potansiyeliyle dikkat çekti.

Kombouare ile Fransa Kupası'nı kazanan kadronun en önemli oyuncusu haline gelen Fransız futbolcu, Fransa genç milli takımlarında da forma giydi. 2014-2015 döneminde Fransa U-18 ve U-19 takımlarında yer aldı. Sonrasında ise Fransa U-21 milli takımında görev yaptı.

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