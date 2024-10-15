Lufthansa yahudi yolcuları uçağa almadı: Rekor ceza

ABD, havayolu şirketinin Yahudi yolcuları yüz maskesi takma zorunluluğu getiren kurallara uymayı reddettikleri gerekçesiyle 2022 uçuşundan men etmesinin ardından Lufthansa'ya 4 milyon dolarlık (3 milyon TL) rekor bir ceza kesti.

Ulaştırma Bakanlığı, Lufthansa'nın yolculara karşı ayrımcılık yaptığını, birçoğunun birlikte seyahat etmemesine ve birbirlerini tanımamalarına rağmen "hepsi tek bir grupmuş gibi" davrandığını söyledi.

Cezanın, sivil hak ihlalleri nedeniyle bir havayolu şirketine karşı bugüne kadar verilen en büyük ceza olduğu belirtildi.

Lufthansa, rıza kararında ödemeyi davadan kaçınmak için kabul ettiğini söyledi ancak ayrımcılığı reddederek olayı "talihsiz bir dizi yanlış iletişim" ile suçladı. REKLAM "Lufthansa kendini iyi niyet, hoşgörü, çeşitlilik ve kabul elçisi olmaya adamıştır" diyen şirket, soruşturmada işbirliği yaptığını ve personelinin eğitimine odaklandığını belirtti. NE OLMUŞTU? 4 Mayıs'ta New York'tan kalkan ve Frankfurt üzerinden Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden uçakta seyahat eden Ortodoks Yahudi yolcuların bazıları maske takmayı reddetmiş ve bunun üzerine Lufthansa görevlileri, grupta yer alan bütün yolcuların uçağa binmesini engellemişti.