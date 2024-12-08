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        Haberler Spor Futbol Luis Nani futbolu bıraktı! - Futbol Haberleri

        Luis Nani futbolu bıraktı!

        Daha önce ülkemizde Fenerbahçe ve Adana Demirspor forması da giymiş olan Portekizli oyuncu Luis Nani, futbolu bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 22:47 Güncelleme: 08.12.2024 - 22:47
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        Luis Nani futbolu bıraktı!
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        Ülkemizde Fenerbahçe ve Adana Demirspor formaları giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, 38 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

        Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Nani, "Elveda deme zamanı geldi. Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerimi bitirmeye karar verdim. Harika bir yolculuktu. 20 yılı aşkın süren ve bana unutulmaz anılar yaşatan, kariyerim boyunca iniş ve çıkışlarımda bana yardım eden ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek istedim. Yeni bir sayfa açma, yeni hedeflere ve hayallere odaklanma zamanı. Yakında görüşmek üzere. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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