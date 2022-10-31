Temmuz 2021'de Atletico Madrid'den ayrılarak altyapısından yetiştiği Nacional'e dönen Luis Suarez, çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Nacional, Uruguay Premier Lig'inde Liverpool'la karşı karşıya gelirken mücadeleyi 4-1 kazanarak şampiyon olmayı başardı.
Nacional formasıyla 13 maça çıkan 35 yaşındaki Luis Suarez mücadelede 2 gol atarak şampiyonluğu getiren isimlerden biri oldu. 13 lig maçında 6 gol kaydeden tecrübeli golcü, kulübünün 49. Lig şampiyonluğuna yardım ederken 2022 Dünya Kupası'na katılmayı istediğini de dile getirdi.
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