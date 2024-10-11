Lukas Podolski, futbola veda etti!

Avrupa'nın önemli takımlarıyla birlikte Türkiye'de de Galatasaray ve Antalyaspor'da top koşturan Alman golcü Lukas Podolski, 39 yaşında futbola veda etti.

Alman futbolcu, altyapısında yetiştiği Köln ile formasını giydiği son takım olan Polonya ekibi Gornik Zabrze arasında oynanan özel maçta kariyerini noktaladı.

Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen Podolski, kariyerinde biri FIFA Dünya Kupası olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.

Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı formasıyla çıktığı 130 maçta 49 gol attı.

Galatasaray'da görev aldığı iki sezonda oynadığı 75 maçta 34 gol atan Podolski, Antalyaspor'da ise 1,5 sezonda çıktığı 47 maçta 7 kez ağları havalandırdı.