Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı

"KORKUDAN HERKES SAĞA SOLA KOŞUŞTURUYORDU"

Olay sonrasında korkudan herkesin sağa sola kaçtığını söyleyen Celal Avşin Sezgin (12) ise "Biz, arkadaşlarla oturuyorduk. Havada gördüğümüz cisim yere düşünce patladı. Hepimiz kaçıştık. Ne olduğunu anlamadık. Korkudan herkes sağa sola koşuşturuyordu. Çok korktum" diye konuştu.