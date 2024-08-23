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        Haberler Gündem Güncel Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı | Son dakika haberleri

        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı

        Bursa'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, sitenin bahçesindeki voleybol sahasında oynayan çocukların üzerine "gürültü yaptıkları" gerekçesiyle torpil attı. Işıkları söndürülen balkonda, torpilin yakılıp çocukların üzerine atıldığı ve patladığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:44 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:46
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        Bursa'da lüks bir sitede akılalmaz bir olay yaşandı.

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        Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde bulunan voleybol sahasında oynayan 12 çocuğun üzerine, iddiaya göre, gürültü yaptıkları gerekçesiyle yakınında bulunan apartmanın 3'ncü katından torpil atıldı.

        Torpili atan kişi önce ışıkları söndürdü ardından da yaktığı torpili çocukların üzerine fırlattı.

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        Patlama sesini duyan sitede oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralının olmadığı olayda, 10 çocuğun ailesi, polise giderek şikayette bulundu.

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        "ARTIK OYNAYAN ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA DURUYORUZ"

        Site yöneticilerinden Volkan Çalışan (37), "Patlama sesi sonrası, çocukların korkarak oyun alanından kaçtıklarını gördük. İçlerinde ağlayanlar da vardı. Sonrasında, güvenlik kameralarından baktığımızda karşı siteden çocukların üzerine patlayıcı madde atılmış. Çocuklar gerçekten çok korktu. Tedirgin oldular. Biz site yönetici olarak gerekli şikayetleri yaptık. Konunun takipçisi olacağız. Artık çocuklar, oyun sahalarında oynamaya korkuyor. Biz de yanlarında duruyoruz" dedi.

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        "ARKADAŞIM KORKUDAN BAHÇEYE İNEMİYOR"

        Voleybol sahasında oynarken atılan torpilin, arkadaşının ayağının yanında patladığını söyleyen Tanem İşleyen (10), "Karşı sitenin balkonundan patlayıcı bir madde geldi. Patlayıcı, kaçmasaydı arkadaşımın üzerine gelecekti. Çok korktuk. Gece uyamadık. Torpilin yanında patladığı arkadaşım şu an bahçeye inemiyor" diye konuştu.

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        "ELİMİZ, AYAĞIMIZ TİTREDİ"

        Atılan patlayıcı maddenin kendisini ve arkadaşlarında paniğe neden olduğunu söyleyen Emir Berke Çalışır (13) "Voleybol oynuyorduk. Üstten patlayıcı madde geldi. Işık saçıp patladı. Korkudan elimiz, ayağımız titredi" dedi.

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        "KORKUDAN HERKES SAĞA SOLA KOŞUŞTURUYORDU"

        Olay sonrasında korkudan herkesin sağa sola kaçtığını söyleyen Celal Avşin Sezgin (12) ise "Biz, arkadaşlarla oturuyorduk. Havada gördüğümüz cisim yere düşünce patladı. Hepimiz kaçıştık. Ne olduğunu anlamadık. Korkudan herkes sağa sola koşuşturuyordu. Çok korktum" diye konuştu.

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        TORPİLİN ATILMA VE ÇOCUKLARIN PANİK ANLARI KAMERADA

        Soruşturma başlatan polis, olay anını görüntüleyen güvenlik kamerasına ulaştı. Görüntülerde, voleybol sahası yakınındaki apartmanın 3'üncü katının ışıklarının sönmesinden bir süre sonra, yakılan torpilin atılma anı yer alıyor.

        #Bursa
        #torpil
        #sitede korku
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