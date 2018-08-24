Deniz keyfini bırakıp koştular

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Lüks yatıyla geldi, halk plajında lahmacun ayran dağıttı

Bodrum'da iş adamı herkesi şaşırttı. Kurban bayramı tatilini Bodrum'da geçiren vatandaşlar bir hayırsever iş adamının dağıtığı bedava lahmacun ayranı görünce şoke oldu. Çocuklar için de süt mısırı dağıtılırken, ücretsiz dağıtılan lahmacun ve ayrandan almak isteyen tatilciler sahile akın etti. Yatı ile plajın karşısına demirledi

24.08.2018 - 09:53 | Güncelleme: İHA

Turizm, ilaç, gayrimenkul ve otomotiv yedek parça sektörlerinde yatırımları bulunan hayırsever bir işadamı 46 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı ile Cennet Koyuna yanaştı. “Queen Anne” isimli yatı ile halk plajının karşısına demirleyen işadamı, tatilcilere lahmacun ayran ikram etmek istedi.



BOTLA GELDİ KENDİSİ DAĞITTI

İHA'nın haberine göre, Kurban Bayramı için Bodrum’a gelen ve adının açıklanmasını istemeyen iş adamı, yardımcılarından lahmacun yaptırmalarını istedi. Bu esnada bot ile halk plajına gelen iş adamı, hazırlanan lahmacun ve ayranları vatandaşlara dağıttı. Lahmacun dağıtan iş adamı daha sonra çocuklara ise, süt mısır ikram etti.



PLAJDA LAHMACUN KUYRUĞU 

Halk plajında ücretsiz lahmacun dağıtılacağını gören tatilciler deniz keyfini bir kenara bırakıp lahmacun-ayran kuyruğuna girdi. Büyük yoğunluk oluşan halk plajında bin adet lahmacun 5 dakikada tükendi. Çocuklara ise süt mısırı dağıtan hayırsever iş adamı halk ile sohbet edip bayramlarını kutladı. Lahmacun ve ayran alan tatilciler ise durumdan memnun kaldıklarını belirtti.
Adını açıklamayan iş adamı gün boyu halk plajında konuşulan isim oldu. Merak konusu olan iş adamı daha sonra sesiz sedasız ailesi ile birlikte yatına döndü.

 

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YORUMLAR 30
  • Misafir 36 dakika önce
    yorumlara gore bence hiç yardim etmeseymis. yardim edersin bi turlu etmezsin baska turlu. en eyisimi git luks hayatini yasa.iyilik de kotulukde yaramiyor.
  • Misafir 37 dakika önce
    Adam başka aç dediğiniz insanlara da yardım yapıyordur belki..güzel bir hareket lahmacunu 70 tl den satanlara inat
  • Misafir 40 dakika önce
    Helal olsun.
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