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Türkiye - Lüksemburg maçının yazar yorumları

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci hafta maçında sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, son maçlar öncesinde grubu lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi. Spor yazarları, Türkiye - Lüksemburg maçını yorumladı

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  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    UĞUR MELEKE: Brentford’dan 4 günlüğüne duran top hocası kiralayıp yüz kez çalıştıkları korner golünü bize attılar. Portekiz’e karşı yılın en kritik maçına üçlü savunmayla çıktık, Berkan’ı sol kanat bek kullandık. Sonra ne üçlü defans gördük bir daha, ne de Berkan’ı! 
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    Dün de orijinal stoperimiz olduğu halde Tolga Ciğerci’yi defansın göbeğinde kullandı Alman Hoca... Kuntz’la hiçbir kritik maçı kazanamadık. Dün de Lüksemburg’un elinden 87’de kurtarabildik 1 puanı. Neyse ki görevi layıkıyla tamamlıyoruz, buradan play-off biletiyle çıkıyoruz. Ancak Kuntz’un kırılma maçlarında daha sakin kararlar alması gerektiği de ortada.
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    BİLAL MEŞE: Stefan Kuntz’un bu yarıdaki oyuncu hamleleri üretime yansımalar yapmasına karşın, rakip savunmayı geçmekte bir hayli zorlandık. Gol için her yolu denedik, beceremedik. 
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    Ne var ki İsmail Yüksek forvetlerin durduğu maçta, 87’de müthiş bir gol attı, gruptan çıkmayı garantiye aldık, iş kazasına uğramadık. Sırada Faroe Adaları var, aman ha yine rakibi küçümsemeyin, savunma güvenliğini bu kez elden bırakmayın!
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: Mehmet Büyükekşi göreve gelirken cesur davrandı. Bir önceki dönemden aynı görevle devam eden bir iki isimden biri Hamit Altıntop'tu. Hamit Altıntop, Kuntz'u getirme sebebi olarak 2 temel prensip üzerinde durmuştu: Taktiksel planlama ve teknik adamın sadece takımla ilgilenmesini istemesi. "Artık tek adam devri bitti" dedi. Stefan Kuntz, Norveç beraberliği ile darmadağın olmuş kadronun Play-Off şansını tamamen kaybetmemesini sağladı. Güneş'in C Ligi'ne düşürdüğü takımımız bu ligde 4 maçta hiç gol yemeden 12 puan topladı.
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    Ortada fol, yumurta yokken milli takıma Sergen Yalçın'ın geleceği söylentileri başladı. Daha da ötesi Şenol Güneş'in futbol direktörü olarak TFF'ye geri döneceği iddia edildi. "Şenol Güneş futbol direktörü, Sergen Yalçın teknik direktör" formülü konuşulmaya başladı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    Bu söylentiler, "o geliyor, bu geliyor" dedikoduları anında takıma sirayet etti. Bu kadar ardışık hata tesadüf olabilir mi? Belli ki sıfır konsantre ile çıkmışlar sahaya. Takımını bu söylentilerden koruyamayan milli takım yöneticileri de sorumludur.
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    İsmail Yüksek ilk milli maçında golle buluştu. Çok sevindirici. Uğurcan Çakır ise bu formla giderse 2 seneye Trabzon'da bile kalamaz. C ligini lider bitirdik. Hak ettiğimiz yerde; B ligindeyiz artık. En azından bu kadarı için Kuntz'a teşekkür ederim.
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    İBRAHİM YILDIZ: Milli Takım Teknik Direktörü Alman Stefan Kuntz, son haftanın tartışılan ismi oldu. 10 maçta; 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Kuntz’un görevden alınacağı söylentisi dolaşmaya başlandı.
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    Bilindiği gibi, UEFA Uluslar Ligi C grubunda mücadele eden Milliler, Faroe Adaları’nı 4-0, Litvanya’yı 6-0 ve 2-0, Lüksemburg’u ise 2-0 yendi. Bu sonuçların ardından Alman Teknik Direktör Kuntz'un neden değişmesi gerektiğini anlamak elbette güç.
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    Göreve yeni gelen Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu konuda yoğun bir baskı altında. Çıkan haberlerin kaynağı tam olarak bilinmiyor. Yine de Federasyonu etki altına almak adına yapılan haberleri okuyoruz. Birileri bu değişimi yapmak için büyük uğraş veriyor. Bir süredir bu yönde bir girişim olduğunu anlıyoruz.
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    Bu konuda, Federasyon Başkanı Büyükekşi noktayı koydu. Kuntz’la yola devam edileceğini açıkladı. Şimdilik, bu değişimin üstü örtüldü. Bu konuda ısrarlı olanların planı tutmadı. Yarın ne olur bilmek zor…
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    İLKER YAĞCIOĞLU: Özellikle Rodrigues'i durdurmakta savunma oyuncularımız çok zorlandı ve başarılı olamadı. İkinci yarıya başlarken İrfan Can ve Tolga Ciğerci hamlesi geldi ve orta sahamız biraz daha kuvvetlendi. 
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    Oyunu rakip kaleyi yığıp, gol fırsatları yakaladığımız ve kaçırdığımız anlarda yine bir kontra atak sonucu mağlup duruma düştük. İlk milli maçında İsmail'in attığı gol bizi büyük bir utançtan kurtardı. Son olarak şunu söyleyebilirim ki Lüksemburg'tan 3 gol yemeyi rüyamda görsem inanmazdım.
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    FATİH DOĞAN: Türkiye'nin en iyi sezon başlangıcına imza atan Türk oyuncu Salih'i, geçen yılın gol kralı Umut Bozok'u, milli forma diye tutuşan Cenk Tosun'u almamak kesin sebep sonuç ilişkisi değildir ama sorunlu felsefe göstergesidir.
  • Türkiye - Lüksemburg maçı yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR! - Spor Haberleri

    İlk formasını giyen formda İsmail'in golle başlaması kadar formda olan İrfan'ın son bölümde kattığı kalite, anlayana net bir belgedir. Stefan Kuntz, averaj takımlarına karşı ürettiğimiz skorların tatlı rüyasından uyanıp nasıl 3 gol yediğimizin acı gerçeğiyle yüzleşmelidir. Bu bir fırsattır. Türkiye "B Ligi'ne çıktık, çok başarılıyız" illüzyonuna kapılırsa gelecek çok sancılı olur.

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