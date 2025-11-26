Habertürk
        Luviya'da lansmana özel kampanya - Emlak Haberleri

        Luviya'da lansmana özel kampanya

        Antalya'nın yaşam, alışveriş, iş ve eğlence dinamiklerini tek bir noktada buluşturan Luviya, lansman dönemine özel kampanyayla satışa sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 11:36 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:36
        Luviya'da lansmana özel kampanya
        Konut, markalı rezidans, 5 yıldızlı otel, ofis bloğu ve alışveriş merkezinden oluşan kapsamlı yapısıyla Luviya, lansmana özel olarak yüzde 10 peşinat ve 60 ay vade ile satışa sunuldu.

        Luviya, gayrimenkul geliştirme, turizm, iklimlendirme ve enerji sektörlerinde 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren RGüzel Group tarafından hayata geçiriliyor.

        Toplam 65 bin metrekare arazi üzerinde konumlanan Luviya’da 730 konut, 104 markalı residence daire, 1 ofis bloğu, 300 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel ve 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip, 175 mağaza ve 30 gastronomi-eğlence alanı bulunuyor.

        Daireler, lansmana özel olarak 11 milyon TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Lansman dönemine özel sunulan ödeme planı kapsamında %10 peşinatla 60 aya varan vadeli ödeme imkanları yer alırken, kişiye özel ödeme seçenekleri de sunuluyor. Luviya’da 1+1’den 5+1’e kadar daire seçenekleri bulunuyor. Projede temel aşamasında zemin ankrajlı ve fore kazık uygulamaları tamamlandı; iki konut bloğunda kaba inşaat çalışmalarına geçildi. Teslimlerin 2028 yılında yapılması planlanıyor.

