        Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı! Luxera GYO (LXGYO) kaç lot verdi, kişi başına kaç lot düştü, halka arza kaç kişi katıldı?

        Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı: Luxera GYO kaç lot verdi?

        Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, talep toplama sürecini bitirdi ve halka arz sonuçları açıklandı. Önümüzdeki günlerde 'LXGYO' kodu borsaya açılacak şirket 120 milyon lot dağıtımı yaptı. Peki, Luxera GYO kaç lot verdi? İşte Luxera GYO halka arz sonuçları

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 09:57
        1

        Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı. 12,5 TL hisse fiyatına sahip şirket 120 milyon lot dağıttı ve şimdi 1.4 milyar TL'ye denk gelen yüzde 36.36'lık kısmı borsada arz etmek içn bekliyor. İşte, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları

        2

        LUXERA GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Şirket 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ve 120 milyon lot dağıtımı yaptı.

        Şirket kişi başına 675 TL değerinde 54 lot verdi. Şirketin halka arzına 887 bin 852 kişi katıldı.

        3

        LUXERA GYO NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

        Şirketin ilk Bist işlem tarihi henüz açıklanmadı.

        4

        LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSE FİYATI

        Luxera GYO, hisse fiyatı 12,05 TL olarak belirlendi.

        5

        LUXERA GYO FON KULLANIMI NASIL OLACAK?

        Luxera GYO, halka arz fonunu:

        - Yüzde 85-100 Proje maliyetlerinin finansmanı

        - Yüzde 0-15 İşletme sermayesi için kullanacak.

        6

        LUXERA GYO FİNANSAL TABLO

        Finansal Tablo 2024/6 2023 2022
        Hasılat 1,0 Milyar TL 5,2 Milyon TL 6,2 Milyon TL
        Brüt Kâr 115,2 Milyon TL 2,9 Milyon TL 5,5 Milyon TL
        7

        LUXERA GYO HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        8

        LUXERA GYO HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 36.36

        Halka arz büyüklüğü: 1.4 milyar TL

        Bireysele eşit dağıtım

        T1-T2 kullanılamaz

        Katılım endeksine uygun

        Bist kodu: LXGYO

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
