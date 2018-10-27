Lyngby - Elite 3000 maç önü

Danimarka 1.Lig maçında Lyngby ile Elite 3000, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:45. Lyngby 16 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Elite 3000 14 puanda ve 11. sırada. Lyngby son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Elite 3000, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 445 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lyngby kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Elite 3000 sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Lyngby önceki hafta Horsens mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Elite 3000 ise FC Nordsjaelland maçında 1-0 kazandı.

Lyngby, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lyngby, kendi sahasında 9 gol attı, 12 gol yedi.

Elite 3000, dış sahada 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Elite 3000 4 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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