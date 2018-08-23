Lyon - Strasbourg maçı istatistikleri

Fransa Ligue 1 maçında Lyon ile Strasbourg, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. 3 puanlı Lyon 10. sırada bulunuyor, Strasbourg 4 puana sahip ve 7. sırada. Lyon son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Strasbourg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 103 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lyon kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.50, Strasbourg sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Lyon son hafta oynanan Montpellier maçında 0-0 berabere kaldı.

Strasbourg, Rennes karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lyon, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Strasbourg, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Strasbourg 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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