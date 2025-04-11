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        Haberler Bilgi Gündem Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru tarihi 2025: Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman, hangi tarihte? Nisan 2025 gökyüzü olayları

        Lyrid Göktaşı Yağmuru için geri sayım! 2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru ne zaman, hangi tarihte?

        Yılın en büyüleyici gökyüzü olaylarından biri olarak kabul edilen Lyrid Göktaşı Yağmuru, bu yıl da nisan gecelerine bir dokunuş getirecek. Binlerce yıldır izlenen bu etkileyici doğa olayı, Vega yıldızının da parladığı Çalgı takımyıldızının yakınlarında gözlemlenecek ve gökyüzü tutkunlarını unutulmaz anlara davet edecek. Peki, Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 23:30 Güncelleme: 13.04.2025 - 08:37
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        Her yıl nisan ayında gerçekleşen Lyrid Göktaşı Yağmuru, 2025’te de ışıl ışıl izler bırakarak geceyi aydınlatmaya hazırlanıyor. Tarihi Güneş Tutulması sonrasında astronomi meraklılarını bir kez daha heyecanlandıran bu doğa olayı, gökyüzünü izlemeyi sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İşte merak edilenler...

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        LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU NE ZAMAN?

        14-30 Nisan tarihleri arasında gökyüzünde ışık izleri bırakacak meteor geçişleri bekleniyor. 21-22 Nisan gecesi Lyrid göktaşı yağmurunun en yoğun zamanı ve ortalama saatte 10 meteor geçişi görülebilir.

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        Bu ışık gösterisini seyretmek için karanlık bir alanda gece yarısından itibaren (22 Nisan’ın ilk saatleri), Çalgı (Lyra) Takımyıldızı bölgesine (Vega yıldızına yakın) odaklanmak yeterli.

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        LYRİDLER NEDEN ÖNEMLİDİR?

        Lyrid'ler, insanlık tarafından en uzun süredir gözlemlenen meteor yağmurlarından biridir. Çin kayıtlarında M.Ö. 687 yılına kadar uzanan gözlemler mevcuttur. Bu özelliğiyle tarihsel açıdan da büyük öneme sahiptir.

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