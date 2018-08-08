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M60T Tanklarına 'PULAT' kalkanı

ASELSAN, modernizasyonunu yaptığı M60T tanklarına füze kalkanı entegre edecek. Tanksavar füzelerini havada tespit ederek imha eden PULAT Aktif Koruma Sistemi ile donatılacak M60T’ler dünyanın en modern tanklarından biri olacak

08.08.2018 - 16:13 | Güncelleme:

Türk ordusunun karada en kuvvetli vurucu güçlerinden olan M60T tanklarına, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) öncülüğünde ASELSAN tarafından yeni yetenekler kazandırılıyor. Tankların, tanksavar tehdidine karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılma amacıyla FIRAT-M60T Projesi yürütülüyor. Proje kapsamında modernize edilen tankların gösterdiği üstün başarının ardından, Türk ordusunun envanterindeki tüm M60T’ların modernizasyonu kararı alındı. Projenin toplam maliyeti 206 milyon Avro ve 50 milyon TL oldu.

FÜZELERE KARŞI TAM KORUMA

Projeyle TSK’nın envanterinde yer alan M60T tanklarına, ileri teknoloji radar sistemi olan PULAT Aktif Koruma Sistemi entegre edilecek. Yeni teknoloji bu sistem, tanklarda füzelere karşı bir kalkan oluşturacak. M60T tanklarına yöneltilen tanksavar füzeleri havada tespit edilecek ve tanklara çarpmadan uygun mesafede imha edilecek. Aynı anda birden çok füzeyi hava imha etme kabiliyetine sahip olan PULAT Aktif Koruma Sistemi ile tanklara tam koruma kalkanı sağlanacak.

FIRAT-M60T Projesi, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonları devam ederken ivedilikle hayata geçirilmişti. Modernizasyonla M60T’ler dünya üzerindeki en modern tanklardan biri haline geldi. Tankların atış kabiliyetleri ve savunma yetenekleri üst seviyeye çıkarıldı, operasyonel yetenekleri artırıldı.

 

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Yorumlar 2
  • Misafir 17 dakika önce
    Yerli ve milli Altay tankı yapıyoruz derken yine 50 yıllık abd tanklarına modernizasyon yaparken mi bulduk kendimizi?
  • Misafir 18 dakika önce
    en modern tank?
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