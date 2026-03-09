Canlı
        Haberler Dünya "Maalesef bu savaş bir müddet daha devam edecektir" | Dış Haberler

        "Türkiye bu türbülansın içine asla çekilemeyecek"

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa dair açıklamasında, "Maalesef bu savaş bir müddet daha devam edecektir. Bu savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı dünyanın gündemini taşıyacaktır." diye konuştu. Kurtulmuş ayrıca, "Bölgeyi içine çekmeye çalıştıkları bu türbülansın içine Türkiye asla çekilemeyecek, asla sokulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.03.2026 - 20:08
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa dair açıklamasında, "Maalesef bu savaş bir müddet daha devam edecektir. Bu savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı dünyanın gündemini taşıyacaktır." diye konuştu.

        Kurtulmuş, ayrıca "Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı, türbülansı ve yeni altüst oluşları da dünyanın gündemine taşıyacaktır." dedi.

        TBMM Başkanı, "Bölgeyi içine çekmeye çalıştıkları bu türbülansın içine Türkiye asla çekilemeyecek, asla sokulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

