Maaşlar erken yatar mı? Kurban Bayramı öncesinde memur ve emekli maaşları yatacak mı, ne zaman yatacak?
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağı bayram öncesinde gündeme geliyor. 16 Haziran Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri hesaplara geçecek. Maaş ödeme takvimi ile bayram tarihlerinin çakışması sebebiyle bundan önceki maaşlar erken ödenmişti. Peki Maaşlar erken yatar mı? 2024 Kurban Bayramı öncesinde memur ve emekli maaşları yatacak mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar
Maaşlar erken yatacak mı gündemde merak edilenler arasında yer alıyor. Bayrama kısa süre kala memur ve emekli maaşlarının erkenden yatırılıp yatırılmayacağı gündemde. Vatandaşlar bayram ikramiyesinde olduğu gibi maaş ödeme tarihlerininde erken bir tarihe çekileceği ihtimalini düşünüyor. Peki Kurban Bayramı öncesinde memur ve emekli maaşları yatacak mı, ne zaman yatacak?
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?
Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Bayram tarihi ile maaş ödenme tarihi çakıştığı için emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.Ancak şu anda resmi bir açıklama yok.
Normal şartlarda da emekli vatandaşların, maaşları bayram öncesi ödeniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.
MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?
Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak bu bayramda maaşın Cumartesi gününe denk gelmesi ve Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle ödemelerin 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor. Ancak şu anda resmi bir açıklama yok.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.