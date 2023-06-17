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Haberler Gündem Eğitim Tarih Maastricht Kriterleri Nedir, Ne Demek? Maastricht Kriterleri Özellikleri ve Amacı
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Maastricht Kriterleri nedir, ne demek? Maastricht Kriterleri özellikleri ve amacı

Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin, tek para birliğine geçmeden önce uyması gereken kural ve kriterleri belirten Maastricht Kriterleri, birliğe üye olan ülkeler arasında ekonomik ve sosyal açıdan bir bütünlük yaratmayı amaçlamaktadır. 1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması neticesinde getirilen bu kriterler, Ekonomik ve Parasal Birliğin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Maastricht Kriterleri Nedir, Ne Demek? Maastricht Kriterleri Özellikleri ve Amacı
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Yalnızca Avrupa Birliği’ne üye olanlar için değil aday olan ülkeler için de birtakım koşullar getiren Maastricht Kriterleri, serbest piyasa ekonomisinin inşa edilmesi ve kurulması hususuna dikkat çekmektedir. Peki, Maastricht Kriterleri özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Maastricht Kriterleri Nedir?

Maastricht Kriterleri; 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan ve 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması neticesinde kara bağlanan ekonomik koşulları ifade eden bir terimdir. Avrupa Yakınsama Kriterleri olarak da adlandırılan bu kriterlere göre; Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin tek para birimine yani Ekonomik ve Parasal Birliğe katılımı için birtakım koşullar belirlenmiştir. Maastricht Kriterleri’nin getirmiş olduğu koşullar şu 5 madde ile özetlenebilir:

  • Avrupa Birliği’ne üye olan herhangi bir ülkenin enflasyon oranı, Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerden en düşük enflasyon oranına sahip olan üç ülkenin ortalamasının 1,5 puan üstünde olmamalıdır.
  • Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde uygulanmakta olan vadeli faiz oranı, 12 aylık dönem için, fiyat istikrarı bakımından en iyi durumda olan 3 Avrupa Birliği üyesi ülkenin faiz oranını 2 puandan daha fazla geçmemelidir.
  • Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin vermiş olduğu bütçe açığı, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) %3’ünden daha fazla olmamalıdır.
  • Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin kamu borçları Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) %60’ından fazla olmamalıdır.
  • Avrupa Birliği’ne üye olan bir ülkenin para birimi, son iki yıl içinde Avrupa Birliği’ne üye olan diğer bir ülkenin para birimi karşısında değer kaybetmemiş olmalıdır.

Maastricht Kriterleri Amacı

Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler arasında gerçekleştirilecek olan Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmek için birtakım kriterler getiren Maastricht Kriterleri amacı şu şekilde listelenebilir.

  • Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler arasında var olan ekonomik farklılıkların giderilmesi.
  • Üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de sosyal bir birliktelik oluşturarak ortak bir pazar yaratma isteği.
  • Avrupa vatandaşlığı kavramının oluşturulması.
  • Ekonominin yanı sıra hukuk konularında da daha güçlü bir iş birliğinin sağlanması.

Maastricht Kriterleri Özellikleri

1 Kasım 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile kabul edilen bu kriterler ile 1999 yılına kadar bir parasal birliğinin sağlanmasına, Avrupa vatandaşlığı kavramının oturtulmasına, ortak bir güvenlik politikasının belirlenmesi ve adalet, içişleri ve dış politikada etkin bir iş birliğinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Kabul edilen Maastricht Kriterleri uyarınca 1 Haziran 1999 tarihinde genel merkezi Almanya’nın Frankfurt şehri olan Avrupa Merkez Bankası kurulmuş ve Avrupa Birliği ortak para birimi olan Euro (Avro) 1 Ocak 2002 tarihinde resmi olarak tedavüle girmiştir. Günümüzde ise Avrupa Birliği’ne üye olan 28 ülkeden 23’ü ortak para birimi olan Euro’yu (Avro) kullanmaktadır.

Maastricht Kriterleri ve Türkiye

Avrupa Birliği üyeliğine aday ülkeler arasında yer alan Türkiye, tıpkı Avrupa Birliği’ne tam üyelik koşullarını belirleyen Kopenhag Kriterleri’nde olduğu gibi Maastricht Kriterleri’ne uyum konusunda da çalışmalar gerçekleştirmektedir. Özellikle 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından Türkiye, gerçekleştirmiş olduğu birtakım yapısal reformlar ile Maastricht Kriterleri’ne uyma noktasında önemli adımlar atmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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