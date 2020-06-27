Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim - Magazin haberleri

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ÖSYM tarafından 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı 2020-YKS'nin ilk oturumu TYT, sona erdi. Sınava giren üniversite adayları, Türkçe bölümünde 40 soruya yanıt verirken, sorulardan birinde Mabel Matiz'in 'Fırtınadayım' şarkısının sözlerine yer verildi.

Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre; TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" şeklinde bir soru soruldu. Bu sözler, Mabel Matiz'in 'Maya' albümündeki 'Fırtınadayım' şarkısında yer alan sözleri akıllara getirdi.

İlk oturumda ter döken adaylar sınav çıkışı sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlarda bulununca Matiz, kısa sürede çok konuşulanlar arasında girdi. Sosyal medyada soru ile ilgili yapılan yorumlara kayıtsız kalmayan Mabel Matiz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sevgili arkadaşlar; selam. Bugünkü YKS sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. Vallahi ne diyeyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum ama bu bir şey. Bu mevzu beni maziye götürdü. 17 sene önce bugünlerde ben de sizler gibi çok büyük, benzer bir stresten geçiyordum. Üniversite sınava girmiştim ama geleceğim ve yapmak istediklerim hakkında hiçbir fikrim yoktu.

Lisenin son günlerinde anlık olarak heves ettiğim diş hekimliği fakültesini kazanıp, sonra 5 sene lanet ede ede okuyup, bir de üstüne 2 sene mesleği yaptım ama sonra öyle bir gün geldi ki, iç sesimi duymazlıktan gelememeye başladım. İşte o zaman dış dünyanın bana dayattığı her şey tamamen anlamsızlaştı ve asıl olduğum şeyi ortaya çıkarmaya, söylemek istediklerimi söylemeye, özgür olmaya karar verdim. Sonrası malumunuz.

Niye uzun uzun bunlardan bahsettim? Diyeceğim o ki; bu hayat 1 tane, o da sizin! Sizler biriciksiniz ve kendinizden başka kimseye hayat borcunuz yok. Neyi istiyorsanız onu yapın, o olun. İç sesiniz her daim biricik rehberiniz olsun. Zira hayatın sınavları bitmez. YKS biter, bir başkası gelir. Soru ise aslında bir tanedir ve o hiç değişmez: Sen kimsin? Bu cevabı en iyi ve sadece siz bilebilirsiniz.

Dilerim her şey güzel gönlünüzce olur, dilerim hepiniz kendi hayatlarınızın sahibi olmanın mutluluğunu dibine kadar yaşarsınız. Yazdıklarınızı görüyorum ve kopuyorum. Ne diyeyim, ağzınıza sağlık! Gün sizin, söz sizin, çıkarın acısını, eğlenin. Hepinizi seviyorum ve sosyal mesafe önlemleri dahilinde kucaklıyorum.