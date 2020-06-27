YKS ilk oturumu TYT sınavında bugün en çok sınav değil Mabel Matiz konuşuluyor. Sosyal medyada binlerce paylaşım yağdı.

YKS TYT SINAVINDA MABEL MATİZ SÜRPRİZİ

Sosyal medyanın gündeminde Mable Matiz sorusu var. TYT'nin Türkçe bölümünde öğrencilere Mabel Matiz'in seslendirdiği şarkının sözleri soruldu. Öğrenciler bu soruda hayli zorlanırken, sosyal medyada renkli paylaşımlarda bulundular.

TYT OTURUMUNDA SORULAN MABEL MATİZ SORUSU

Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" şeklinde bir soru soruldu.

Soruda geçen ""Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısında yer alıyor.