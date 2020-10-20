Mabel Matiz'den iddialara yanıt

16 Ekim'de 'Toy' isimli yeni şarkısını yayınlayan Mabel Matiz'in dans ekibi sosyal medyadan isyan etti.

Kayaköy ve Patara'da çekilen klip boyunca aç ve susuz kaldıklarını açıklayan ekip, "Barınma, beslenme, hijyen ve can güvenliği gibi temel ihtiyaçlarımız karşılanmadan sigortasız 55 saatlik mesai yaptırıldık. Su istedik verilmedi. Aç bırakıldık. 40 derece havada kızgın kumda dans ettik. Gölge alan verilmedi. Bizi İstanbul-Patara arası taşıyan tek şoför aynı gün set alanlarına da taşıdı ve hiç dinlenmeden 15 saatlik yolu geri getirdi. Eşyalarımızı bıraktığımız otel, parası ödenmediği için bizi içeri almadı. İnsanlık dışı muamele gördük. Aptal yerine konduk!" dedi.

Bunun üzerine Mabel Matiz, bir basın açıklaması yaptı:

Birkaç gündür sosyal medyada gündeme gelen, “TOY” video klibinin çekim aşamasında yaşanan aksaklıklar ve sorunlarla ilgili Mabel Matiz’in şahsına yönelik yapılan söylemler gerçeği yansıtmamaktadır.

Yaşanan sıkıntı, yönetimin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştıkları organizasyon firmasının, sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanmıştır. Bu durumun Mabel Matiz’in şahsıyla ilgisi olmamakla birlikte; kendisi de yaşanılan bu sıkıntıdan duyduğu üzüntüsünü siz basın mensuplarıyla paylaşmak ister.