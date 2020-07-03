ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bir gazeteye yaptığı açıklamada, Mabel Matiz sorusuna ilişkin inceleme başlatıldığını açıklayarak sorumlu kişilerin soru hazırlama sürecinden çıkartılacağını söyledi.

Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Mabel Matiz Twitter'daki paylaşımlarında şunları kaydetti:

Selam : ) Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak.

Yoğun destek ve sevgi mesajlarınızı içim büyüyerek okuyor ve kabul ediyorum. Bugüne dek müziğimle anlatmak istediğim şeyin ne kadar iyi anlaşıldığını yine sizin yazdıklarınızdan anlıyor ve daha da güçlü hissediyorum.

Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim.

Bir başka sınavda görüşmek üzere…