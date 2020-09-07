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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mabel Matiz, "Harbiye'mizde yeniden buluştuk. Bir Harbiye klasiği olarak süslenip, karşınıza çıktım. Yeniden sizlerle birlikte olabilmek, hep birlikte şarkı söyleyebilmek çok güzel. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Konserde, kendi şarkılarının dışında çeşitli Anadolu türküleri de seslendiren Mabel Matiz, "Bu türküleri her konserimde söylüyorum. Çünkü doğup, büyüdüğüm yerde, özellikle köy düğünlerinde bu türküler hep olurdu ve ben bunları dinleyerek büyüdüm. Aslında söylediğim her türküyü biraz da o çocuğa söylüyor gibi oluyorum" diyerek sevenlerinden alkış aldı.

Finalde hayranlarının yoğun isteği ve alkışları eşliğinde sahneye geri dönerek "Filler ve Çimen" ve Yaşım Çocuk" şarkıları ile biss yapan ünlü sanatçı Mabel Matiz, "Hepinizi çok seviyorum, tekrar görüşmek dileğiyle" diyerek konseri noktaladı.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Konser biletlerinin hepsi satıldı. Gecede, sosyal mesafe kuralları önemsenmediği gibi, birçok seyircinin de maskesiz olduğu dikkatlerden kaçmadı.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Matiz'e, konserin hemen ardından sürpriz doğum kutlaması yapıldı. Sahne arkasında pasta kesen Mabel Matiz, hem çok heyecanlandığını, hem de mutlu olduğunu dile getirdi.