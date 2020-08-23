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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Mabel Matiz, bir yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Konserde, Mabel Matiz hayranları saatler öncesinde etkinlik alanındaki yerini aldı.

Konsere "Mendilimde Kırmızım Var" şarkısı ile başlayan Mabel Matiz, "Yaklaşık bir yıl aradan sonra evime geri döndüm ve bu şahane salonda yeniden beraberiz. Tabii ki çok şeyler değişti hayatlarımızda ancak bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Karşı karşıya, baş başa şarkılarımızı beraber söylemeye hala hevesli olduğumuza göre, bu günler de geçecektir" ifadelerini kullandı.

Sesiyle olduğu kadar sahne kıyafetleri ve konsepti ile de dikkat çeken Matiz, "Sıla'cığıma buradan çok selam söylüyorum" diyerek, Muhbir şarkısını seslendirdi. Mabel Matiz'i dinlemeye gelenler arasında sanatçı Koray Avcı ve modacı Hakan Akkaya da yer aldı.

Konser sonunda müzikseverlerin alkış ve tezahüratları eşliğinde sahneye geri dönen Mabel Matiz, "Filler ve Çimen" ve "Yaşım Çocuk" şarkıları ile bis yaptı.