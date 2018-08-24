Mabel Matiz'in 10 yıldır menajerliğini yaptığı Engin Akıncı ile alacak verecek mevzusu yüzünden mahkemelik olduğu iddia edilmişti.Sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, "Uzun yıllar birlikte aynı yolu paylaştığım, müziğimde ve kariyerimde büyük emekleri bulunan Engin Akıncı ile menajer-sanatçı ilişkimizi geçtiğimiz günlerde sonlandırdık. Kendisiyle kişisel bağımız ve yapımcılık ilişkimiz devam edecektir. Bugüne kadar birlikte yapıp başardıklarımızın kıymeti de hep baki kalacaktır. Engin abimiz kıymetlidir. Dileğim herkesin yolu açık ve aydınlık olsun" şeklinde konuştu.

Menajeriyle mahkemelik olduğu yönündeki iddiayı ortaya atanlar hakkında yasal işlem başlatacağını duyuran Mabel Matiz, "Bizler bu haberi kendi zamanımızda, kendi gönlümüzün hissettiği anda duyurmayı planlıyorduk; ancak bugün çıkan bazı haberler bunu zorlaştırdı. Bugün kimi basın organlarında çıkan ve benim ağzımdan söylenmiş gibi gösterilen haberlerin tamamı asılsızdır ve kişilik haklarımıza saldırı niteliğindedir. Haberi yapan kişi ve yayınlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Engin Akıncı ile Mabel Matiz

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