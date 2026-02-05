Maç aşkı canından ediyordu: Hayati tehlikesi sürüyor!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Karşılaşmanın 2. Yarısında Doğu Maraton D2 girişindeki turnikeden üst kata tırmanmaya çalışan Kocaelispor taraftarı Arda K., yüksekten düştü.

Olay yerinde kalbi duran gence ilk yardım ekiplerince kalp masajı yapıldı.

İlk müdahalesinin ardından Arda K., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi müdahalenin ardından tekrar çalıştırılan taraftar, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

KOCAELİSPOR'DAN PAYLAŞIM

Kocaelispor'dan tribünden düşen taraftarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu akşam oynadığımız Beşiktaş maçında düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarımız Arda Kaçmaz’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Haydi Arda, dualarımız ve kalbimiz seninle!

Bu akşam oynadığımız Beşiktaş maçında düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarımız Arda Kaçmaz’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.



Haydi Arda, dualarımız ve kalbimiz seninle! — Kocaelispor (@Kocaelispor) February 5, 2026

BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Beşiktaş da yaptığı paylaşımda tribünden düşen Arda K. için, "Dualarımız seninle Arda, en kısa zamanda sağlığına kavuşmanı diliyoruz." dedi.