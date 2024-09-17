Maç programı 17 Eylül 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna cevap arıyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. 17 Eylül 2024 Salı maç takvimi ile bugünkü maçlar belli oldu. Öte yandan ligde Trendyol Süper Lig'de ertelenen Galatasaray- Gaziantep maçı bugün oynanacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?