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        Haberler Bilgi Spor Maç programı 17 Eylül 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Maç programı 17 Eylül 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Günün UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. 17 Eylül 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 17 Eylül 2024 Salı bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 11:29 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:29
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi, maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna cevap arıyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. 17 Eylül 2024 Salı maç takvimi ile bugünkü maçlar belli oldu. Öte yandan ligde Trendyol Süper Lig'de ertelenen Galatasaray- Gaziantep maçı bugün oynanacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        2

        17 EYLÜL SALI BUGÜN KİMİN MAÇI VAR VE HANGİ KANALDA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi:

        19.45 Juventus- PSV Eindhoven - tabii spor

        19.45 Young Boys- Aston Villa - TRT 1

        3

        22.00 Bayern Münih- D. Zagreb - TRT 1

        22.00 Milan- Liverpool - tabii spor 1

        4

        22.00 Real Madrid- Stuttgart - tabii spor

        22.00 Sporting Lizbon- Lille - tabii spor 2

        5

        Şampiyonlar Ligi maçlarının yanı sıra 3. hafta ertelenen Galatasaray- Gaziantep maçı da bugün oynanacak.

        Trendyol Süper Lig:

        20.00 Galatasaray- Gaziantep - beIN Sports 1

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