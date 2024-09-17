Milan- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonu maçları başlıyor. Bu kapsamda ilk hafta müsabakasında Milan, Liverpool'u konuk ediyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve detaylarını araştırıyor. Peki, Milan- Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geri sayım sürüyor. Devler Ligi'nin ilk hafta maçında Milan ile Liverpool kozlarını paylaşacak. San Siro'da oynanacak olan maçı Norveçli hakem E. Eskas yönetecek. Peki, Avrupa'nın en büyük arenasında gerçekleşen bu karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? İşte, "Milan- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı...
MİLAN- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Milan- Liverpool maçı 17 Eylül Salı (bugün) 22.00'de başlayacak.
Milyonlarca sporseverin beklediği bu karşılaşma dijital platform tabii spor 1 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.
MİLAN MUHTEMEL 11
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