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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 23 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugün oynanacak maçlar listesi

        Maç programı 23 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için geri sayım sürerken transfer sürecinde takımların kadrolarını güçlendirme ve eksiklerini giderme çabaları da devam ediyor. Yeni sezon öncesi takımların hazırlık maçları yakından takip edilirken bugün de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 23 Temmuz 2025 maç programı ve mücadelelerin başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:56
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        Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 23 Temmuz Çarşamba günü oynanacak hazırlık maçları, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe hazırlık maçlarına çıkacak. Ayrıca Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda yarı final heyecanı sürerken UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 2. eleme turu maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri.

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        23 TEMMUZ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Hazırlık

        17:00 Trabzonspor - Persepolis (TRT Spor)

        20:30 Galatasaray - Cagliari (S Sport Plus)

        22:00 Fenerbahçe - Al Ittihad-Jeddah (S Sport Plus)

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        Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Yarı Final

        22:00 Almanya - İspanya (TRT Spor)

        4

        UEFA Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu

        20:00 Brann - Salzburg

        21:45 Shelbourne - Karabağ

        5

        UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

        18:30 Zira - Hajduk Split

        19:30 FC Levadia - FC Iberia 1999

        20:00 Silkeborg IF - KA Akureyri

        21:00 Olimpija Ljubljana - Inter Club

        21:00 The New Saints - Differdange 03

        22:00 Buducnost Podgorica – Milsami

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