Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 23 Temmuz Çarşamba günü oynanacak hazırlık maçları, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe hazırlık maçlarına çıkacak. Ayrıca Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda yarı final heyecanı sürerken UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 2. eleme turu maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri.