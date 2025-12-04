Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'e 81-75 yenildi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 9. yenilgisini yaşadı. Real Madrid ise 8. galibiyetini elde etti.

Tempolu başlayan maçta Real Madrid, Hezonja ile etkili oldu. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi karşısında Ercan Osmani ve Cordinier ile boyalı alandan skor üretti ve ilk periyot 17-17 berabere tamamlandı.