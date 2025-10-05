Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol MAÇ SONUCU: Anadolu Efes: 93 - 73 Bursaspor - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Anadolu Efes: 93 - 73 Bursaspor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Bursaspor Basketbol'u 93-73 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 22:33 Güncelleme: 05.10.2025 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes farklı galip!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 93-73 mağlup etti.

        Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, yakaladığı seriyle henüz 2. dakikada 11-0 üstünlük kurdu. İyi top paylaşımıyla parkedeki her oyuncudan skor katkısı almaya devam eden Anadolu Efes, iyi oyunu periyot genelinde devam ettirdi ve çeyreği de 24-15 önde bitirdi.

        İkinci periyoda Bursaspor savunmada daha dirençli başlayıp hücumda da Crawford, Childress ve Berk Can Akın ile sayılar üretse de bu baskıyı Loyd, Dessert ve Babb'ın set hücumlarından bulduğu sayılarla kıran Anadolu Efes, 15. dakikada farkı çift hanede tutmayı başardı: 23-33. Yeşil-beyazlılar, çeyreğin sonlarında Konontsuk ve Berk Can Akın'ın üç sayılık isabetleriyle farkı kapatmak için çaba gösterse de soyunma odasına Anadolu Efes'in 42-37 üstünlüğüyle gidildi.

        REKLAM

        İkinci yarıya daha disiplinli görüntüsüyle baskılı başlayan, Childress ve Berk Can Akın ile skor üreten Bursaspor Basketbol, 23. dakikada farkı 2'ye indirdi: 42-44. Anadolu Efes, Cordinier ve Ercan Osmani'nin basketleriyle farkı tekrar açmaya çalışsa da ev sahibi ekip, King'in üst üste bulduğu basketlerle oyunda kalmayı başardı ve 27. dakikada skoru 50-50'de eşitledi. Rakibinin bu dönüşüne çok hızlı tepki veren Anadolu Efes, Ercan Osmani'nin ön plana çıktığı hücumlarla 13-0'lık seri yakaladı ve farkı tekrar çift hanelere (50-63) çıkardı. Konuk ekip, oyundaki kontrolü bu reaksiyonla iyice ele alarak final periyoduna 65-54 skor avantajıyla gitti.

        Son periyotta Bursaspor Basketbol'un farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, iyi oyununu sürdürdü ve salondan 93-73 galip ayrıldı.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Can Mavisu, Alper Özgök, Alper Gökçebel

        Bursaspor Basketbol: Childress 12, Göksenin Köksal, King 10, Konontsuk 19, Nnoko 6, Berk Can Akın 13, Delaurier 3, Crawford 10, Yesukan Onar, Bora Satır

        Anadolu Efes: Babb 9, Cordinier 12, Dessert 13, Ercan Osmani 21, Erkan Yılmaz 3, Beaubois, Şehmus Hazer 3, Loyd 12, Papagiannis 7, Swider 13

        1. Periyot: 15-24

        Devre: 37-42

        3. Periyot: 54-65

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!