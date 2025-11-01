MAÇ SONUCU: Atletico Madrid: 3 - Sevilla: 0
İspanya La Liga 11. hafta maçında Atletico Madrid, konuk ettiği Sevilla'yı 3-0 mağlup etti.
İspanya La Liga 11. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Sevilla'yı ağırladı.
Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Julian Alvarez penaltıdan, Thiago Almada ve Antoine Griezmann kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid ligde 22 puana yükselirken, Sevilla 13 puanda kaldı. Ligin sonraki haftasında Atletico sahasında Levante'yi ağırlayacak. Sevilla ise Osasuna'yı konuk edecek.