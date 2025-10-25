Habertürk
        Haberler Spor Basketbol STBL MAÇ SONUCU: Beşiktaş GAİN: 88 - Bursaspor Basketbol: 70 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Beşiktaş GAİN: 88 - Bursaspor Basketbol: 70

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Bursaspor Basketbol'u 88-70 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 20:14 Güncelleme: 25.10.2025 - 20:14
        Beşiktaş GAİN ligde kayıpsız devam ediyor!
        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 88-70 yendi.

        Salon: Beşiktaş GAİN

        Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

        Beşiktaş GAİN: Mathews 10, Dotson 21, Yiğit Arslan 7, Morgan 8, Vittorio Brown 13, Kamagate 15, Lemar 1, Canberk Kuş 6, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 7, Yiğit Çoban, Ahmet Ata Özbek

        Bursaspor Basketbol: Childress 14, Parsons 16, Berk Can Akın 4, Konontsuk 6, Nnoko 7, Bora Satır, Delaurier 7, Crawford 9, Yesukan Onar 2, King 5

        1. Periyot: 22-18

        Devre: 44-34

        3. Periyot: 66-47

        5 Faulle çıkan: 37.58 Berk Can Akın (Bursaspor Basketbol)

