Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig MAÇ SONUCU: Erzurumspor FK: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Erzurumspor FK: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 19:25 Güncelleme: 24.09.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor ile Ankara Keçiörengücü yenişemedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 7. hafta müsabakasında Erzurumspor FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

        Stat: Erzurum Kazım Karabekir

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Emre Doğu, Arif Dilmeç

        Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 69 Murat Cem Akpınar), Eren Tozlu (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Giorbelidze, Crociata (Dk. 90 Sylla), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 69 Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 82 Ali Ülgen)

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Diouf), Sitoe, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul (Dk. 80 Erkam Develi), Ezeh, Haqi Osman (Dk. 35 Berkan Keskin), Halil Can Ayan (Dk. 46 Rroca), Fernandes (Dk. 70 Alper Potuk)

        Goller: Dk. 1 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK), Dk. 88 Rroca (Penaltıdan) (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Eren Tozlu, Dk. 44 Benhur Keser, Dk. 81 Yakup Kırtay, Dk. 90 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 58 İshak Karaoğul (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!